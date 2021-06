Volleyball Mecklenburg-Vorpommern : Schweriner Andy Wichmann ist der neue Verbandspräsident

Im Volleyballverband Mecklenburg-Vorpommern ist eine Ära zu Ende gegangen. Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Holger Stenzel das Amt des Präsidenten ausgeübt. Jetzt hat der 73-Schweriner den Ball weitergegeben.

Güstrow | Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte der Wechsel an der Spitze. Auf dem Wahlverbandstag des Volleyballverbandes Mecklenburg-Vorpommern (VMV) in Güstrow übergab Holger Stenzel unter anhaltendem Beifall der rund 50 Teilnehmer den Ball nach 27 Jahren an Andy Wichmann. Der neue VMV-Präsident ist 46 Jahre alt, arbeitet als Rechtsanwalt in Schwer...

