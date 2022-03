Fussball-Verbandsliga : Verbandsligist Anker Wismar ärgert Aufbau Boizenburg mit Blitzstart

Zwei frühe Gegentore leiten die 0:4-Niederlage von Verbandsligist Aufbau Boizenburg gegen Anker Wismar ein

Boizenburg | Gegen den Tabellenzweiten FC Anker Wismar war der Verbandsliga-Vorletzte Aufbau Boizenburg erwartungsgemäß chancenlos. 0:4 (0:3) hieß es am Ende aus Sicht der Fliesenstädter. Aufbautrainer Andreas Thole hatte sein Team gegenüber dem 0:6 aus der Vorwoche in Warnemünde auf einigen Positionen umgestellt. Klöfkorn, Kaatz und Krause standen nicht in der...

