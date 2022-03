Box-Bundesliga : Der BC Traktor ist gespannt auf den Auswärtskampf in München

Am 12. März ist es soweit. Der Titelverteidiger BC Traktor Schwerin tritt in der Box-Bundesliga erstmals beim Liga-Neuling TSV 1860 München an. Auf Schweriner Seite müssen einige Top-Athleten ersetzt werden.

Schwerin | Eigentlich hatten die Boxer vom BC Traktor Schwerin gehofft, schon am 15. Januar in der heimischen Palmbergarena auf den Bundesligisten aus München zu treffen. Doch aus dem Heimkampf für die Schweriner wurde nichts, da die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden musste. Am 12. März soll das erste Zusammentreffen mit dem Liga-Neuling TSV 1860 Münch...

