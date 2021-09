Bahnradsport : Max-David Briese verpasst zweite Medaille bei U19-WM in Kairo

Nach Silber im Teamsprint unterstreicht Max-David Briese aus Schwerin bei der U19-WM als Achtelfinalist im Sprint und Zwölfter über 1000 Meter seine Zugehörigkeit zur erweiterten Weltspitze der Bahnrad-Talente.

Kairo | Nach dem Teamsprint-Silber vom Auftakt blieb Bahnrad-Talent Max-David Briese vom Bundesstützpunkt Schwerin bei seinen beiden weiteren Einsätzen bei der U19-WM in Kairo eine zweite Medaille leider verwehrt. In der zweitägigen Sprint-Entscheidung hatte sich der Schützling von Trainer Ronald Grimm in der Qualifikation über 200 Meter fliegend zunächst in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.