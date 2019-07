WM-Silber für Thole/Wickler : Russen-Duo beendet deutsches Beachvolleyball-Märchen im Finale

Im Endspiel der Beachvolleyball-WM in Hamburg gewinnt das deutsche Duo Thole/Wickler Silber. Gold geht an Russland.

von dpa

07. Juli 2019, 15:29 Uhr

Hamburg | Das junge deutsche Beachvolleyball-Nationalteam Julius Thole und Clemens Wickler hat bei der Heim-WM in Hamburg die Sensation knapp verpasst. Das Duo verlor das Finale am Sonntag 1:2 (21:19, 17:21, 11:15) gegen die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski und holte Silber. Es ist die insgesamt siebte WM-Medaille für Deutschlands Sandvolleyballer.

Russen auch bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei

Knapp zwei Jahre nach ihrer unfreiwilligen sportlichen Zusammenstellung zeigte das Duo auch im Endspiel vor 12 000 Zuschauern am Hamburger Rothenbaum eine gute Leistung, die Russen waren aber am Ende zu stark. Nach Wicklers (24) nationalem Meistertitel 2017 mit Tim Holler hatte ihn der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) überraschend mit Talent Thole (22) zwangsvereint. Weltmeister Russland sicherte sich mit dem Finalsieg den ersten Startplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

