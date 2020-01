Nach Ausraster beim ATP-Cup : Becker kritisiert Tennis-Profi Zverev: Er ist auf der falschen Straße

Boris Becker glaubt, dass Alexander Zverev einen neuen Trainer braucht. Derzeit wird er von seinem Vater betreut.

von dpa

08. Januar 2020, 09:43 Uhr

Brisbane | Boris Becker hat nach dem völlig enttäuschenden Auftritt von Alexander Zverev beim ATP Cup personelle Konsequenzen nahegelegt. Er würde sich wünschen, dass Zverev bald einen neuen Trainer finde, sagte Kapitän Becker in einem interview der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwoch). "In den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nicht, aber vielleicht im Februar, und dass er dann auch mal Zeit mit dem Trainer alleine verbringt", erklärte Becker.

Zverev wird von seinem Vater trainiert

Bisher wird der 22 Jahre alte Hamburger, der beim neuen ATP Cup drei Niederlagen in drei Spielen kassierte, von seinem Vater trainiert. "Ich glaube, dass der Vater immer eine Rolle im Tennisleben und auch sonst bei Sascha und bei seinem Bruder Mischa spielen wird", sagte Becker.

Mit einem neuen Trainer höre man aber mal neue Stimmen, mache neue Trainingsformen. "Ich glaube, solange der Vater so eine dominante Rolle auf dem Trainingsplatz spielt, wird es letztendlich immer nach seinem Kopf gehen", sagte Becker.

Krise kurz vor den Australian Open

Zverev selbst hatte nach seiner dritten Niederlage am Dienstag in Brisbane gesagt: "Ich brauche Trainingszeit, muss Matches gewinnen, dann wird es schon wieder irgendwie laufen." Bis zu den Australian Open ab 20. Januar will er auf dem Trainingsplatz an seiner Form arbeiten.

Zverev brauche weniger einen Tritt in den Hintern, sondern einen Weckruf, meinte Becker über den Siebten der Tennis-Weltrangliste. "Er ist irgendwo in einem dunklen Zimmer gefangen und sucht den Lichtschalter". Zverev müsse erkennen, dass er auf der falschen Straße sei, meinte der 52-Jährige.