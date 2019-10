Teilnahme für guten Zweck : "Verdammte Sehnenansatzentzündung": Hummels verpasst New-York-Marathon

View this post on Instagram

Am 4.11 hatte ich Großes vor und wollte den New York Marathon bestreiten. Wie ihr immer schon mitverfolgen konntet, hatte ich wirklich fleissig trainiert BIS mir diese verdammte Sehnenansatzentzündung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da ich täglich 14 km gelaufen bin über einen langen Zeitraum, hat mein Muskel leider mehr als zu gemacht. Bis zuletzt hab ich es immer wieder probiert, aber seit Juli geht dieser Schmerz beim Laufen und schnellen Walken nicht weg. Das Verflixte ist: Ich kann alles an Sport machen, nur nicht Laufen. Mein Arzt sagt leider, dass es zu riskant ist trotzdem zu laufen, vor allem 40 km, weil diese Entzündung sonst chronisch werden kann ABER: Ihr kennt mich und da ich niemals aufgebe, habe ich @auto.de_official und @ralfrangnickstiftung angefleht, das Kilometergeld zu den bereits von ihnen gespendeten 100.000 € auf dem Crosstrainer zu absolvieren. Natürlich in New York parallel zum NY Marathon und dem Lauf von Franca wie bereits seit langem gebucht und mit ï¸ geplant. Danke auch an @rtlde , dass ihr unser @franca_lehfeldt Herzensprojekt trotzdem unterstützt ï¸ Freue mich auf viele Kilometer auf dem Crosstrainer (habe seit 12 Wochen keinen anderen Sport mehr gemacht um die 40 km voll zu kriegen) An dieser Stelle auch noch einmal DANKE FÃœR 100.000 € plus X und dieses mega coole extra angefertigte Crosstrainer Outfit @auto.de_official @ralfrangnickstiftung #letsdothis #gibtimmernenPlanB #nevergiveuponyou