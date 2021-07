Olympische Sommerspiele : Clemens Prüfer schafft es als Elfter ins olympische Diskus-Finale

Fast zwei Stunden musste er zittern, dann stand fest: Der Güstrower Clemens Prüfer hat mit 63,18 m als Elftplatzierter die Qualifikation der Diskuswerfer bei seinen ersten Olympischen Spielen überstanden.

Tokio/Schwerin | Spannende Wettkämpfe sind das, was den Sport ausmacht. Das Salz in der Suppe sozusagen. Aber so spannend, wie es in der Nacht zum Freitag letztlich wurde, hätte es Diskuswerfer Clemens Prüfer in seinem olympischen Qualifikations-Wettkampf denn doch nicht gebraucht. Von seinem letzten und mit 63,18 m weitesten Wurf um 3.27 Uhr MESZ, mit dem er in der Q...

