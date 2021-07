Fußball : FCM startet auswärts - Pampow mit Heimspiel

Der Spielplan der Oberliga ist veröffentlicht. Schon am 3. Spieltag kommt es zum Derby zwischen Pampow und Schwerin.

Schwerin | Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin beginnt die Saison in der Fußball-Oberliga mit einem Auswärtsspiel. Die Landeshauptstädter reisen am ersten August-Wochenende zu Lok Stendal. Der MSV Pampow ermpfängt Hertha Zehlendorf. Zehn Tage später, an einem Mittwoch, steht das erste Derby zwischen Pampow und dem FCM auf dem Programm. Die Ansetzungen von FCM ...

