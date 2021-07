Rudern : Deutschland-Achter mit Hannes Ocik schon im Olympia-Modus

Rund drei Wochen vor ihrem ersten olympischen Rennen haben die Ruderer des Deutschland-Achters in Kinosaki in Japan ihr Training aufgenommen – nach strapaziöser Anreise, aber dafür in einem super Trainingscamp.

Kinosaki/Schwerin | Als sie endlich ihr Boot zu Wasser lassen und in ihrem Trainingscamp im japanischen Kinosaki die erste Trainingseinheit absolvieren konnten, war die Welt für die Ruderer vom Deutschland-Achter wieder in Ordnung und die beinahe 48-stündige Anreise endgültig abgehakt. „Unser Equipment ist wie wir vollständig und heil angekommen. Alles ist funktionstücht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.