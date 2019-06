Als erstes kanadisches Team : Toronto Raptors holen NBA-Titel und ein Superstar rastet aus

Die Toronto Raptors haben mit dem ersten NBA-Titel Geschichte geschrieben und machen eine ganze Nation stolz.

von dpa und Alexander Barklage

14. Juni 2019, 08:12 Uhr

Oakland | Die Toronto Raptors haben zum ersten Mal die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gewonnen. Die Kanadier konnten sich am Donnerstag (Ortszeit) im sechsten Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors mit 114:110 (60:57) durchsetzen.







Toronto gewann die Finalserie am Ende mit 4:2 nach Spielen. Für die Raptors ist es der erste Meistertitel in ihrer 24-jährigen Teamgeschichte. Es ist auch das erste Mal das in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga, dass ein Team aus Kanada die NBA-Meisterschaft gewinnen konnte. Auf den Straßen der kanadischen Metropole feierten tausende Fans am späten Donnerstagabend (Ortszeit) den Titel. Unter den vielen Anhänger der Raptors ist auch Rap-Superstar Drake, der in Toronto geboren und dem Team sehr verbunden ist. Er fieberte mit den Fans in Toronto mit und feierte danach ausgiebig mit einer Champus-Dusche die erste Meisterschaft.





Raptors-Star Kawhi Leonard erzielte 22 Punkte beim entscheidenden Auswärtserfolg seines Teams. Torontos Aufbauspieler Kyle Lowry (26 Punkte/10 Assists) und Forward Pascal Siakam (26 Punkte/10 Rebounds) steuerten jeweils ein Double-Double zum Sieg der Raptors bei. Aufseiten der Warriors war Klay Thompson mit 30 Punkten am erfolgreichsten. Thompson musste später verletzt ausscheiden. Es wurde bereits bestätigt, dass sich der All-Star das Kreuzband gerissen hat. Nachdem Achillessehenriss von Superstar Kevin Durant ist es die zweite schwere Verletzung beim entthronten Titelverteidiger.







Superstar Stephen Curry kam auf 21 Zähler. Draymond Green (11 Punkte/13 Assists/19 Rebounds) überzeugte mit einem Triple-Double in der Niederlage.