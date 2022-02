Gruß von Olympia 5 : Die ganze Welt blickt ins Vogelnest

Der Schweriner Nils Kaben ist für das ZDF bei den Olympischen Winterspielen in und um Peking unterwegs. Für uns schildert er täglich seine Eindrücke.

Peking | Freitagmittag blickt die Welt ins Vogelnest. So heißt das Nationalstadion mitten in Peking, das sich die Schweizer Architekten Herzog und Meuron ausgedacht haben. Nach der Allianz-Arena und vor der Elbphilharmonie. Eröffnungspompösitäten, das erste Mal zum zweiten Mal in ein- und derselben Stadt. Vor 13 Jahren schossen sie hier sogar die aufziehend...

