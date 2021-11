Finalkämpfe bim Boxen : Drei Boxtalente aus MV wollen nach deutschen Meistertiteln greifen

Am Sonnabend stehen sowohl bei den deutschen Meisterschaften im Boxen der Altersklasse U18 als auch der U22 die Finalkämpfe auf dem Programm. MV hat dabei noch drei heiße Eisen im Feuer.

Köln/Weissenburg/Schwerin | Wenn am Sonnabendnachmittag bei den deutschen Box-Nachwuchsmeisterschaften der Altersklasse U18 (Jahrgänge 2004 und 2005) in Köln und der U22 (2000 bis September 2003) in Weißenburg die Finalkämpfe über die Bühne gehen, dann darf der Landesverband MV insgesamt noch auf drei Meistertitel hoffen. Zwei heiße Eisen hat MV in Köln noch im Feuer. In der ...

