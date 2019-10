Weltrekordler Kipchoge in Wien : Erster Mensch läuft Marathon in weniger als zwei Stunden

Mit einer bemerkenswerten Zeit von 1:59:40 Stunden ist der Kenianer Eliud Kipchoge einen Marathon gelaufen.

12. Oktober 2019

Wien | Der Kenianer Eliud Kipchoge ist als erster Mensch einen Marathon in weniger als zwei Stunden gelaufen. Der 34-Jährige brauchte für die 42,195 Kilometer am Samstag in Wien nur 1:59:40 Stunden, die aufgrund der Bedingungen des durchorganisierten Laufs aber nicht als Weltrekord gewertet werden.

Mehr Informationen in Kürze.