Neustadt-Glewe : Fallschirmspringer fallen ein letztes Mal aus den Wolken

Die zurückliegenden Monate waren für die Fallschirmsportler durchaus gute. Insgesamt wurden rund 10.000 Sprünge gemacht – mit Maskenpflicht und Testungen. Jetzt wird die Internationale Meisterschaft 2022 vorbereitet

Neustadt-Glewe | Thomas Reinke hat es sich gemütlich gemacht. Eingehüllt in eine kuschelige Decke, mit einem Pott Kaffee, in einem roten Sitzsack am Rande der Dropzone. Er hat alles bestens im Blick: wie zum Beispiel das Rollfeld, auf dem zum Saisonabschluss noch einmal mächtig Betrieb ist. Und die Vereinskameraden, die noch einmal aus den Wolken fallen. Wenngleich:...

