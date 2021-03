Segeln : Familienduell im Kampf um das Olympiaticket der Seglerinnen

Die Frauen-Crews Dahnke/Winkel aus Mecklenburg und Winser/Winkel aus Hamburg haben im WM-Medalrace auch Tokio im Fokus.

Vilamoura/Schwerin | Schafft es am Ende Birte Winkel oder doch Schwägerin Anastasiya Winkel? Bei der 470er Segel-WM in Portugal wird der Kampf ums Olympiaticket der Frauen zum Familienduell. Mit einem 8. und einem 4. Platz in den WM-Wettfahrten am Vortag zehn und elf haben sich Theres Dahnke/Birte Winkel (Plauer WV/Schweriner YC) in der von den Spanierinnen Depares/Reina ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.