Boxen : Florian Schulz gewinnt auch zweiten Kampf nach seinem Comeback

Superschwergewichtler Florian Schulz bleibt nach seinem Comeback ungeschlagen. Bei der Box-Gala im polnischen Gliwice beherrschte der Schützling von Michael Timm den Polen Wiktor Bartnik deutlich.

Gliwice/Schwerin | Box-Superschwergewichtler Florian Schulz hat auch den zweiten Kampf nach seinem Comeback gewonnen. Der Vize-Europameister von 2015, der nach fünfjähriger Ringabstinenz im Februar vorigen Jahres zum aktiven Sport zurückgekehrt war und seither wieder bei Trainer Michael Timm am Bundesstützpunkt Schwerin trainiert, setzte sich am Wochenende bei der internationalen TV-Box-Gala im polnischen Gliwice gegen Lokalmatador Wiktor Bartnik klar nach Punkten durch. „Florian boxte mit seiner variablen Führungshand auf der langen Distanz und konterte seinen Konkurrenten während des gesamten Kampfverlaufes mit einer gut geführten Schlaghand ab“, berichtete Trainer Michael Timm. Auch Nelvie Tiafack und Ben Ehis gewinnen in Gliwice Florian Schulz war einer von drei Siegern aus dem sechsköpfigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bei der Gala in Gliwice, die im Wesentlichen auf einen Kampfabend der erweiterten polnischen Nationalstaffel gegen Boxer aus Deutschland, der Ukraine und aus Litauen hinauslief. Außer dem Greifswalder setzte sich Superschwergewichtler Nelvie Tiafack (Köln), in der Bundesliga Teamkollege von Schulz beim BC Traktor Schwerin, gegen Lokalmatador Oskar Safaryan durch. Und Ben Ehis aus Schiefbahn in NRW bezwang im Halbschwergewicht Michal Loniewski. ...

