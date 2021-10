Fußball : Drei Ehrenamtliche aus MV in „Club 100“ des DFB aufgenommen

Jedes Jahr würdigt der Deutsche Fußballbund stellvertretend für das gesamte ehrenamtliche Engagement im Fußball 100 Personen besonders. In diesem Jahr waren auch drei Ehrenamtliche aus MV dabei.

Mecklenburg-Vorpommern | Zahlreiche DFB-Prominenz war anwesend, als am Sonnabend drei Ehrenamtliche aus Mecklenburg-Vorpommern in den „Club 100“ des DFB aufgenommen wurden. Die offizielle Ehrungsveranstaltung für alle diesjährigen „Club 100“-Mitglieder wurde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund abgehalten. Kerstin Scharf (FV Nordvorpommern/Rügen) und Roland Henkelmann (S...

