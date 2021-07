Speedway : Grand Prix der Speedway-Asse beginnt am Freitag in Prag

Nach vielen Absagen und Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie geht es nun endlich los mit dem Speedway-Grand-Prix. Den Auftakt macht am Freitag und Sonnabend mit einer Doppelveranstaltung Tschechiens Hauptstadt Prag.

Prag/Güstrow | Der Speedway-Grand-Prix startet nach vielem Hin und Her am Freitag und Sonnabend in Prag mit einer Doppelveranstaltung. Grund der vielen Absagen und Änderungen war Corona. So wurden der Auftakt in Terenzano (Italien), der Pfingst-GP in Teterow und die Rennen in Cardiff und Warschau gestrichen. Als Reaktion auf den geschrumpften Kalender wurden aus den...

