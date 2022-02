Speedway-EM 2022 : Güstrow ist EM-Ort – letztes Finale steigt in Pardubice

Die Speedway-EM dieses Jahres macht für eines ihrer Finalrennen auch wieder in Güstrow Station. Gekrönt wird der neue Champion beim Goldhelm-Wochenende in Pardubice.

Güstrow | Für die Speedway-EM liegen jetzt alle Termine fest. Stralsund richtet am 30. April die erste von vier Qualifikationen aus, Güstrow ist am 6. August Gastgeber des zweiten von vier Finalrennen. Den Auftakt vollzieht am 2. Juli das polnische Rybnik. Das letzte Finale hat sich am 23. September Pardubice gesichert. Mit dem Rennen beginnt das Goldhelm-Woche...

