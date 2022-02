Hallenhockey Regionalliga : Güstrower ATSV-Herren müssen Zweitliga-Aufstieg abschreiben

Die Herren des ATSV Güstrow hatten auf sächsische Schützenhilfe in der Hallenhockey-Regionalliga gehofft. Doch weder Motor Meerane noch ATV Leipzig hielten Zehlendorf 88 auf, das nun vorzeitig Zweitliga-Aufsteiger ist.

Leipzig/Güstrow | In der Hallenhockey-Regionalliga Ost der Herren ist am Sonntag die Entscheidung im Kampf um den Meistertitel und den Aufstieg in die 2. Bundesliga schon vorzeitig zugunsten von Zehlendorf 88 gefallen. Dabei mussten die erneut spielfreien Herren von ATSV Güstrow tatenlos mitansehen, wie sich ihre durchaus berechtigten Hoffnungen auf Schützenhilfe zersc...

