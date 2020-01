Sieg gegen Weißrussland bei EM 2020 : Auf der Toilette vergessen: Deutscher Handballer Kühn in der Kabine eingeschlossen

Der deutsche Handballer Julius Kühn war kurzzeitig in der Kabine eingesperrt. Sein Trainer vermisste ihn zunächst nicht.

von dpa

17. Januar 2020, 06:25 Uhr

Handball-Nationalspieler Julius Kühn hat in der Halbzeitpause des EM-Hauptrundenspiels gegen Weißrussland eine kleine Schrecksekunde erlebt. Der Rückraumspieler von der MT Melsungen wurde versehentlich in der Umkleidekabine eingeschlossen, berichtete er nach dem 31:23-Sieg der DHB-Auswahl. "Ich war als Letzter auf der Toilette und habe schon so etwas geahnt. Ich habe dann panisch gegen die Tür geklopft. Zum Glück saß davor ein Mann von der Security, der mich gehört hat", erzählte Kühn.

So geht es für Deutschland in der Hauptrunde weiter: Gastgeber Österreich wartet







Bundestrainer Prokop: "Habe ihn gar nicht vermisst"

Der 26-Jährige war dann doch noch rechtzeitig zum Wiederbeginn auf dem Parkett. "Teammanager Oliver Roggisch hat sich bei mir entschuldigt und versprochen, dass das nie wieder passiert", sagte Kühn. Bundestrainer Christian Prokop räumte ein: "Ich darf das gar nicht laut sagen, aber ich habe ihn zunächst gar nicht vermisst."