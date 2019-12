Bekanntgabe des Kaders : Steffen Weinhold vom THW Kiel sagt für Handball-EM ab

Am 9. Januar startet die Handball-EM in Norwegen, Österreich und Schweden – nun hat erneut ein Rückraumspieler abgesagt.

von dpa

20. Dezember 2019, 09:04 Uhr

Kiel | Die deutschen Handballer müssen bei der Europameisterschaft im Januar nun auch noch auf Routinier Steffen Weinhold verzichten. Kurz vor der Bekanntgabe des verkleinerten EM-Kaders durch Bundestrainer Christian Prokop teilte Weinholds Verein THW Kiel mit, dass der 33-Jährige für das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden abgesagt habe.

"Ich hätte der DHB-Auswahl bei der EM gerne geholfen, aber ich habe immer noch eine Entzündung im Fuß, die mir Beschwerden bereitet", begründete Weinhold seinen Verzicht. Der Linkshänder hatte sich im September die Plantarfaszie im linken Fuß angerissen und war erst Ende November auf das Parkett zurückgekehrt. "Ich habe in den vergangenen Tagen viel darüber nachgedacht. Letztlich hat die Vernunft dann entschieden", so Weinhold.

Nach Fabian Wiede, Tim Suton, Simon Ernst und Martin Strobel ist er bereits der fünfte Rückraumspieler, der der DHB-Auswahl für die personell extrem gebeutelte Spielmacher-Position wegbricht. Die größten Hoffnungen werden dort wohl nun auf Paul Drux ruhen. Das Turnier beginnt für die deutsche Mannschaft am 9. Januar mit dem Spiel gegen die Niederlande.

Mit diesen Profis will Bundestrainer Prokop am 2. Januar die unmittelbare Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden aufnehmen:

TOR



Andreas Wolff , KS Vive Kielce, 28 Jahre

Johannes Bitter , TVB Stuttgart, 37

LINKSAUSSEN

Uwe Gensheimer , Rhein-Neckar Löwen, 33

Patrick Zieker , TVB Stuttgart, 26

RÜCKRAUM LINKS

Fabian Böhm , TSV Hannover-Burgdorf, 30

Philipp Weber , SC DHfK Leipzig, 27

Julius Kühn , MT Melsungen, 26

RÜCKRAUM MITTE

Marian Michalczik GWD Minden , 22

Paul Drux , Füchse Berlin, 24

RÜCKRAUM RECHTS

Franz Semper , SC DHfK Leipzig, 22

Kai Häfner , MT Melsungen, 30

RECHTSAUSSEN

Tobias Reichmann , MT Melsungen, 31

Timo Kastening , TSV Hannover-Burgdorf, 24

KREIS

Patrick Wiencek , THW Kiel, 30

Hendrik Pekeler , THW Kiel, 28

Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen , 24

Johannes Golla , SG Flensburg-Handewitt , 22