Zweite DHB-Partie am Sonntag : Handball-EM im Liveticker: Deutschland trifft auf Österreich

Nach dem EM-Auftakt trifft das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason am Sonntag, 18 Uhr, im zweiten Gruppenspiel auf Österreich. Wir begleiten das Spiel live.

Bratislava | Nach dem EM-Auftakt der deutschen Handball-Nationalmannschaft am vergangenen Freitag gegen Belarus steht am Sonntag (18 Uhr) das zweite Spiel des DHB-Teams auf dem Programm. Zweiter Gegner in der Gruppe D ist Österreich. Mit einem Sieg gegen unser Nachbarland will die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason einen weiteren Schritt Richtung Hauptrunde ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.