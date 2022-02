Rudern : Hannes Ocik kommt beim Umstieg von Riemen auf Skull gut voran

Der bisherige Schlagmann des Deutschland-Achters, Hannes Ocik, kommt auf beim angestrebten Weg hinein in den deutschen Doppelvierer gut voran. Beim Trainingslager in Portugal steht er derzeit quasi auf dem Prüfstand.

Lago Azul/Schwerin | Der Schweriner Hannes Ocik, als Schlagmann mit dem Deutschland-Achter dreimal zu WM-Gold und zweimal zu Olympia-Silber gerudert, forciert weiter seine zweite Ruderkarriere. Dem Riemenrudern im Achter, also dem Rudern mit einem Ruder, hat er ade gesagt. Stattdessen will er sich als Skuller (mit zwei Rudern) in den deutschen Doppelvierer hineinarbeiten....

