3. Handball-Liga : Heimspiel der Stiere wegen Corona bei den Jungfüchsen abgesagt

Am Sonntag sollten die Mecklenburger Handball-Stiere die Berliner Füchse II zum Drittliga-Spiel empfangen. Ein Corona-Ausbruch bei den Gästen zwingt jedoch zur Spielverlegung.

Schwerin | Die Absagenflut in den Spielsportarten geht weiter. Diesmal hat es wieder die Schweriner Handball-Stiere erwischt. War es jedoch zwei Tage zuvor Sturmtief „Ylenia“, das zur Absage des Volleyball-Bundesligaspiels des SSC gegen MTV Stuttgart geführt hatte, so funkt jetzt wieder einmal Corona in die Spielplanung hinein. Elf Positivfälle bei einer obligat...

