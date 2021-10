Tennis : MV-Duo im Halbfinale des Ranglistenturniers von Wulkenzin

Die Neubrandenburger Tennis-Asse Emma Ansorge bei den Frauen und Frank Griesbach bei den Männern schafften es bei den WorkXStation Open in Wulkenzin in die Runde der letzten vier.

Neubrandenburg | Nur eine Woche nach Abschluss der Freiluftsaison fand in Mecklenburg-Vorpommern schon das erste Tennisturnier in der Halle statt, bei dem es gleich um Punkte für die deutschen Ranglisten der Damen und Herren ging. Bei den WorkXStation Open in Wulkenzin vor den Toren Neubrandenburgs kämpften Aktive aus acht Bundesländern um die Siege. Die wurden durch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.