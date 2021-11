MV-Fußball : Mit Kapitänsbinden in Regenbogenfarben für Vielfalt und Toleranz

Der MV-Fußball will den Internationalen Tag der Toleranz am 16. November flankieren mit zwei Wochenenden, an denen mit regenbogenfarbenen Kapitänsbinden ein Statement für Vielfalt und Toleranz gesetzt werden soll.

Schwerin | Eine bemerkenswerte Aktion für Vielfalt und Toleranz plant der Landes-Fußballverband von MV gemeinsam mit seinen Vereinen rund um den Internationalen Tag der Toleranz, der am 16. November begangen wird. So sind die Spielführer und Spielführerinnen von insgesamt 61 Mannschaften des Landes angehalten, an den nächsten beiden Wochenenden sowohl bei den Sp...

