Segeln 470er : Malte und Anastasiya Winkel: Familien-Crew auf Olympiakurs

Die neue Ära der Mixed-Boote in der 470er Segelszene heißt auch für Malte und Anastasiya Winkel: Aufbruch zu neuen Ufern. Für das Ziel Olympia 2024 in Paris sitzen die Eheleute nun auch sportlich in einem Boot.

Schwerin/Kiel | Im Segeln wurden für etliche Bootsklassen nach den Olympischen Spielen des vorigen Sommers in Tokio die Karten neu gemischt, insbesondere auch in der 470er-Klasse. Seit 1976 zunächst als offene Klasse olympisch (in der Praxis aber von Männern gesegelt) und seit 1988 in reine Männer- und Frauenkonkurrenzen aufgeteilt, geht es in Paris 2024 erstmals zwi...

