Hamilton in letzter Runde überholt : Dramatisches Saisonfinale: Max Verstappen ist neuer Formel-1-Weltmeister

Max Verstappen gewinnt die Formel-1-WM und hat Rekordweltmeister Lewis Hamilton entthront. Der Niederländer machte seinen Triumph am Sonntag durch einen dramatischen Sieg beim Finale in Abu Dhabi perfekt.

Abu Dhabi | Max Verstappen ist neuer Formel-1-Weltmeister. Der 24 Jahre alte Niederländer sicherte sich am Sonntag in der letzten Runde des Saisonfinales in Abu Dhabi den Titel. Verstappen gewann den 22. und letzten Saisonlauf mit einem Überholmanöver auf den letzten Kilometern vor Lewis Hamilton. Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Großbritannien bleibt nach WM...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.