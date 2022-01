Teilnahme an Australian Open unklar : Duell für Djokovic steht fest – Auslosung um mehr als eine Stunde verzögert

Mit mehr als einer Stunde Verspätung wurden die Erstrunden-Duelle der Australian Open gezogen. Ob Djokovic überhaupt teilnehmen darf, ist weiter unklar.

Melbourne | Eine Entscheidung im Fall von Tennisprofi Novak Djokovic und sein Visum in Australien ist noch nicht gefallen. Doch trotz der unklaren Situation ist der Serbe Teil der Auslosung der Australien Open gewesen und soll in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic spielen. Ob Djokovic bei dem am Montag beginnenden ersten Grand Slam des J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.