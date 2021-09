Fußball-Landespokal : Nichtantritte trüben die Ziehung der dritten Pokalrunde

34 Mannschaften befanden sich im Lostopf zur Ziehung der dritten Runde im Fußball-Landespokal Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich sollten es nur 32 sein, aber zwei offene Sportgerichtsverfahren führten zu zwei Doppellosen.

Rostock | Bevor Peter Dluzewski am Montagvormittag in der Geschäftsstelle des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern (LFV MV) zur Tat schritt und die dritte Runde im Lübzer Pils-Cup ausloste, musste er erst einmal Dampf ablassen: „Wir hatten drei Nichtantritte. In meiner langjährigen Tätigkeit als Staffelleiter habe ich so etwas noch nie erlebt. Das ist ...

