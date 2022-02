Interview : Nils Kaben: Aus Schwerin zu den Olympischen Winterspielen in Peking

Der bei Schwerin lebende Nils Kaben berichtet für das ZDF von Olympia in Peking. Auftakt ist Moderation der Eröffnungsfeier

Schwerin/Peking | Geboren in Crivitz, aufgewachsen in Schwerin – und seit 31 Jahren eines der Gesichter der Sportberichterstattung im ZDF: Der 54-jährige Nils Kaben steht in diesen Tagen vor einer ganz besonderen beruflichen Herausforderung. Er ist Teil eines kleinen ZDF-Teams, das in China, das wegen Menschrechtsverletzungen und staatlicher Überwachung weltweit in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.