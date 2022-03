Fussball-Verbandsliga : Nullnummer in Penzlin für Dynamo ohne Folgen

Der ambitionierte Aufsteiger Dynamo Schwerin kommt beim Penzliner SV über eine Nullnummer nicht hinaus. Zeitgleich blieb das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Neubrandenburg und dem Dritten SVPastow ebenfalls torlos.

Penzlin/Schwerin | Das dritte Remis in Folge: Nach dem von Turbulenzen überschatteten 1:1 in Neubrandenburg und den zwei verschenkten Punkten beim 2:2 gegen Ueckermünde musste der ambitionierte Aufsteiger SG Dynamo Schwerin beim Penzliner SV erneut in eine Punkteteilung einwilligen. Beim Spiel des stark ersatzgeschwächten Tabellensechsten beim Neunten fielen keine To...

