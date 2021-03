Springreiten in Florida : Nur zwei reiten noch schneller als Andre Thieme

Springreiter Andre Thieme aus Plau kommt auf Crazy Girl beim 200.000-Dollar-Grand-Prix in Florida auf Rang drei

Ocala/USA | Die USA-Tournee von Springreiter André Thieme neigt sich ihrem Ende zu. Acht Wochen hat er seit 29. Januar inzwischen in der 56.000-Einwohner-Stadt Ocala in Florida verbracht. Die bisherigen Erfolge waren mit 35 Ritten ins zum Teil üppige Preisgeld, elf davon auf den Plätzen 1 bis 3, enorm. So auch am vergangenen Wochenende. Der Grand Prix bei den ...

