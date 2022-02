Fussball-Oberlliga : FCM siegt mit Rumpfelf

Sechs verletzte, erkrankte oder gesperrte Spieler musste Fußball-Oberligist FC Mecklenburg Schwerin in Neustrelitz ersetzen. Aber bei der Heimfahrt hatte er drei Punkte im Gepäck.

Schwerin | In der Fußball-Oberliga gewann der FC Mecklenburg Schwerin am Sonntag seine Partie bei der TSG Neustrelitz mit 1:0. Siegtorschütze für den FCM war Rafael Da Silva Cruz in der 69. Minute. In der 55. Minute hatte Berg Pekgür einen Strafstoß für die ersatzgeschwächten Schweriner vergeben. Trainer Stefan Lau musste wegen Verletzungen, Erkrankung und Sperr...

