Olympia 2021 : Japanischer Basketballroboter sorgt für kuriose Halbzeitshow

Während der Halbzeit des olympischen Basketballspiels zwischen Frankreich und den USA kam ein unerwarteter Gast aufs Spielfeld: ein treffsicherer Roboter.

Tokio | Mit dem Trikot mit der Nummer 95 hat ein mechanische Spieler bei Olympia einen Korb nach dem andren versenkt – egal von wo: In der Halbzeit des olympischen Basketballspiels am Samstag zwischen den USA und Frankreich (76:83) begeisterte ein einäugiger Roboter namens CUE die Zuschauer mit seinem Talent, Körbe von der Mittel- und der Dreipunktlinie zu we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.