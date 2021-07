Olympische Spiele : Olympia-Reiter André Thieme kämpft mit Hitze und „Stubenarrest“

Für Springreiter André Thieme ist Olympia in Japan bislang heiß und vor allem „superlangweilig“. Der Plauer und seine Kollegen dürfen ihre Zimmer nur verlassen, um zu ihren Pferden und damit in die Hitze zu fahren.

Tokio/Schwerin | Danach befragt, wie er seine Eindrücke der ersten Tage nach der am Montag erfolgten Ankunft in Japan zusammenfassen würde, sagt Olympia-Springreiter André Thieme: „Vor allem ist es superlangweilig.“ Um schneller an der olympischen Reitanlage sein zu können, haben die deutschen Pferdesportler Quartier in einem Hotel auf halbem Wege zwischen dem Toki...

