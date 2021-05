Segel-EM Vilamoura/ Schwerin : 470er Segler Dahnke/ Cipra bei Mixed-Einstand vorn dabei

Bei der Segel-EM der 470er in Portugal liegt das neuformierte Mixed-Team Theres Dahnke/Matti Cipra vom Plauer WSV nach zwei Tagen auf Rang vier.

Vilamoura/ Schwerin | Dem Plauer Segel-Duo Theres Dahnke/Matti Cipra ist ein guter Start in die neue Ära ihrer 470er Bootsklasse, das Mixed-Zeitalter, gelungen. Bei den weltoffen ausgetragenen Europameisterschaften vor Vilamoura in Portugal ist die Crew vom Plauer Wassersportverein nach den ersten zwei Regattatagen als Viertplatzierte der 34 Boote starken Konkurrenz im Vor...

