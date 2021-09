Pferdesport : Plauer Andre Thieme gibt sein Debüt bei der EM der Springreiter

Bei der EM der Springreiter in Riesenbeck hat der Plauer Andre Thieme auf Chakaria mit Platz 17 im Zeitspringen ein ordentliches Debüt abgeliefert. Mit der deutschen Equipe ist er sogar Zweiter im Zwischenklassement.

Riesenbeck/Schwerin | Nur vier Wochen nach seinem leider nicht ganz nach Wunsch verlaufenen olympischen Debüt erlebt Springreiter André Thieme aus Plau am See in dieser Woche eine weitere Premiere. Erstmals in seiner Karriere gehört der dreifache Derbysieger zur deutschen Equipe bei einer Europameisterschaft. Im Pferdesportzentrum Riesenbeck auf dem Gelände des früheren We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.