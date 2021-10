Speedway in Pardubice : Polens Stahlschuh-Gilde räumt am Super-Wochenende richtig ab

Polens Speedway-Gilde stellte ihre Klasse beim Goldhelm und beim Goldenen Band in Pardubice sowie bei der U21-WM einmal mehr unter Beweis. Dabei mischten die Güstrower Talente Norick Blödorn und Lukas Baumann munter mit.

Pardubice/Güstrow | Polens Speedway-Gilde räumte am Goldhelm-Wochenende in Pardubice mit drei Siegen kräftig ab. Patryk Dudek gewann den 73. Goldhelm und eine nagelneue Jawa. Damit versalzte er dem Australier Jason Doyle den vierten Erfolg hintereinander, was bisher noch keiner schaffte. Doyle wurde Zweiter vor dem Finnen Timo Lahti. Als bester Deutscher kam der Heidhofe...

