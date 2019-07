Auch im Livestream : Radsport: So sehen Sie die Tour de France live im TV

Die Tour de France findet in diesem Jahr zum 106. Mal statt. Hier erfahren Sie, wie Sie das Event verfolgen können.

von Alexander Barklage

01. Juli 2019, 12:19 Uhr

Paris | Die Tour de France 2019 startet am 6. Juli und geht bis zum 28. Juli 2019. Sie findet in Frankreich und Belgien als Gastland statt. Start ist in Brüssel und Ziel traditionell in Paris. Hier erfahren Sie, wie Sie die Tour de France 2019 live in TV & Stream sehen. Als Titelverteidiger geht der Waliser Geraint Thomas ins Rennen. Sein Teamkollege und vierfacher Sieger Christopher Froome verletzte sich im Vorfeld der Tour schwer und ist nicht dabei.

Start in Brüssel, Ziel traditionell in Paris

Die diesjährige Tour de France wird die 106. Auflage des Etappenrennens sein und am Samstag, 6. Juli 2019 an den Start gehen. Gastland heuer ist Belgien, weshalb der Start der Tour de France 2019 auch in Brüssel ist. Das Finale steigt wie immer in Paris. Der Grand Départ (Start) steigt übrigens schon zum zweiten Mal nach dem Jahr 1958 in Brüssel (Belgien). Die Hauptstadt wird Start- und Zielort der 1. Etappe als auch Ort des Mannschaftszeitfahrens am zweiten Tag sein.





Tour de Face: TV-Termine, Sendezeiten in TV und Livestream

Die Tour de France 2019 wird in diesem Jahr im Free-TV in der ARD gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Tour de France live im TV und im Live-Stream in der Mediathek. In der Regel sind die Übertragungszeiten von Montag bis Freitag von 16.05 Uhr bis 17.25 Uhr und an den Wochenenden umfangreicher. Die Phase vom Start bis zum Beginn der ARD-Übertragung gibt es täglich live beim Spartensender ONE. Die kompletten Etappen laufen auch im Livestream bei sportschau.de. Die ARD hält die Übertragunsgrechte an dem Rennen bis 2021. Außerdem überträgt auch Eurosport alle Etappen live im TV und im Livestream.

1. Etappe (6. Juli): Stadt Brüssel – Stadt Brüssel, ARD /Eurosport

2. Etappe (7. Juli): Stadt Brüssel – Stadt Brüssel, ARD/Eurosport

3. Etappe (8. Juli): Binche – Épernay, ARD /Eurosport

4. Etappe (9. Juli): Reims – Nancy, ARD/Eurosport

5. Etappe (10. Juli): Saint-Dié-des-Vosges – Colmar, ARD /Eurosport

6. Etappe (11. Juli): Mülhausen – Planche des Belles Filles, ARD /Eurosport

7. Etappe (12. Juli): Belfort – Chalon-sur-Saône, ARD /Eurosport

8. Etappe (13. Juli): Mâcon – Saint-Étienne, ARD/Eurosport

9. Etappe (14. Juli): Saint-Étienne – Brioude, ARD/Eurosport

10. Etappe (15. Juli): Saint-Flour – Albi, ARD/Eurosport

16. Juli Ruhetag

11. Etappe (17. Juli): Albi – Toulouse, ARD/Eurosport

12. Etappe (18. Juli): Toulouse – Bagnères-de-Bigorre, ARD/Eurosport

13. Etappe (19. Juli): Pau – Pau, ARD/Eurosport

14. Etappe (20. Juli): Tarbes – Col du Tourmalet, ARD/Eurosport

15. Etappe (21. Juli): Limoux – Foix, ARD /Eurosport

22. Juli Ruhetag

16. Etappe (23. Juli): Nîmes – Nîmes, ARD/Eurosport

17. Etappe (24. Juli): Pont du Gard – Gap, ARD /Eurosport

18. Etappe (25. Juli): Embrun – Valloire, ARD /Eurosport

19. Etappe (26. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes, ARD/Eurosport

20. Etappe (27. Juli): Albertville – Val Thorens, ARD/Eurosport

21. Etappe (28. Juli): Rambouillet – Paris ARD/Eurosport

Die Etappen und einzelnen Strecken der diesjährigen Tour de France: Streckenverlauf und Etappenplan

dpa-infografik





Hier finden Sie den Streckenverlauf bzw. den Etappen-Plan zur Tour de France 2019. Die Etappen und einzelnen Stecken umfassen die Art der Route und die Länge sowie das Datum.

1. Etappe: Stadt Brüssel – Stadt Brüssel Flachetappe 192 (km)



2. Etappe: Stadt Brüssel – Stadt Brüssel Teamzeitfahren 27 (km)

3. Etappe: Binche – Épernay Hügelige Etappe 214 (km)

4. Etappe: Reims – Nancy Flachetappe 215 (km)

5. Etappe: Saint-Dié-des-Vosges – Colmar Mittelschwere Etappe 169 (km)

6. Etappe: Mülhausen – Planche des Belles Filles Hochgebirgsetappe 157 (km)

7. Etappe: Belfort – Chalon-sur-Saône Flachetappe 230 (km)

8. Etappe: Mâcon – Saint-Étienne Flachetappe 199 (km)

9. Etappe: Saint-Étienne – Brioude Hügelige Etappe 170 (km)

10. Etappe: Saint-Flour – Albi Flachetappe 218 (km)

16. Juli Ruhetag

11. Etappe: Albi – Toulouse Flachetappe 167 (km)

12. Etappe: Toulouse – Bagnères-de-Bigorre Hochgebirgsetappe 202 (km)

13. Etappe: Pau – Pau Einzelzeitfahren 27 (km)

14. Etappe: Tarbes – Col du Tourmalet Hochgebirgsetappe 117 (km)

15. Etappe: Limoux – Foix Hochgebirgsetappe 185 (km)

22. Juli Ruhetag

16. Etappe: Nîmes – Nîmes Flachetappe 177 (km)

17. Etappe: Pont du Gard – Gap Hügelige Etappe 206 (km)

18. Etappe: Embrun – Valloire Hochgebirgsetappe 207 (km)

19. Etappe: Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes Hochgebirgsetappe 123 (km)

20. Etappe: Albertville – Val Thorens Hochgebirgsetappe 131 (km)

21. Etappe: Rambouillet – Paris Flachetappe 127 (km)