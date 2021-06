Mecklenburg-Vorpommern : Rückgang der Inzidenzzahlen erlaubt weitere Lockerungen im Sport

Dank weiter sinkender Inzidenzzahlen soll der Sport in MV ab Freitag weitere Lockerungen erfahren. Dafür hat die Landesregierung am Mittwoch den Weg geebnet und konkrete Zahlen festgelegt.

Schwerin | Die Inzidenzzahlen gehen bundesweit immer weiter zurück. In Mecklenburg-Vorpommern bewegen sie sich mittlerweile sogar im einstelligen Bereich. Und so soll nach dem Willen der MV-Landesregierung der Sportbetrieb im Land in seiner ganzen Breite mit Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb wieder komplett möglich sein. Und das auch mit Zuschauern in größ...

