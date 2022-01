SSC-Leichtathletik : U20-Sprinter Owe Fischer-Breiholz knackt Norm für die Hallen-DM

Sprinter Owe Fischer-Breiholz vom Schweriner SC hat bei der 2. Kaderhallenquali in Neubrandenburg über 400 m auf Anhieb die Qualifikation zur Hallen-DM der U20 geschafft. Auch die anderen drei SSC-Starter überzeugten.

Neubrandenburg/Schwerin | Bei der zweiten sogenannten Kaderhallenquali der Leichtathleten am Wochenende in Neubrandenburg konnten wie bereits eine Woche zuvor an gleicher Stelle einige SSC-Talente Ausrufezeichen setzen. So erreichte Owe Fischer-Breiholz sein vordringliches Ziel und qualifizierte sich für einen Start über 400 Meter bei den deutschen U20-Hallenmeisterschaften in...

