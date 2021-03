Volleyball : SSC-Volleyballerinnen schaffen Sprung auf Platz drei

Im letzten Spiel der Bundesliga-Hauptrunde haben die SSC-Volleyballerinnen in Stuttgart mit 3:0 souverän gewonnen.

Stuttgart/Schwerin | Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin gehen doch noch als Nummer 3 in der nächsten Woche in die Viertelfinal-Playoffs der Bundesliga. Um am Abschluss-Spieltag den SC Potsdam noch vom dritten Platz zu verdrängen, war in der Partie beim MTV Stuttgart ein Sieg vonnöten, nach dem 0:3 am Donnerstag zu Hause aber wenig wahrscheinlich. Doch die Man...

