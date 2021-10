Volleyball-Bundesliga : SSC verliert 0:3 in einem ganz engen Spiel gegen Dresden

Auch am dritten Bundesliga-Spieltag haben die SSC-Volleyballerinnen ihre Niederlagenserie noch nicht beenden können. 0:3 (-30, -24, -24) hieß es daheim gegen Dresden in einem allerdings sehr engen Spiel.

Schwerin | Dreimal hatten die SSC-Volleyballerinnen in der gerade angelaufenen Saison gespielt und dreimal verloren. Und am Freitagabend konnte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski auch im vierten Spiel den Bock leider (noch) nicht umstoßen. Gegen den deutschen Meister Dresdner SC, gegen den man schon 13 Tage zuvor an gleicher Stelle das Supercup-Finale mi...

