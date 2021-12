Volleyball Bundesliga : SSC gewinnt Fünfsatzkrimi bei den Ladies in Black Aachen

Im letzten Spiel vor Weihnachten mussten die SSC-Volleyballerinnen beim aktuellen Tabellenzweiten Ladies in Black Aachen noch eine harte Nuss knacken. Und das taten sie in einem mitreißenden Spiel mit 3:2.

Aachen/Schwerin | Der Vormarsch der SSC-Volleyballerinnen in der Bundesliga geht weiter. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim Tabellenzweiten Ladies in Black Aachen einen mitreißenden Fünfsatzkrimi mit 3:2 (-18, 25, 16, -18, -8). Der deutsche Rekordmeister konnte sich mit seinem fünften Sieg im neunten Spiel in der Tabelle weiter nach ...

