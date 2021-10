Volleyball-Supercup : SSC verpasst in einem Fünfsatz-Krimi den ersten Titel der Saison

Viermal in Folge hatten die SSC-Volleyballerinen zuletzt den Supercup gewonnen. Diesmal hat es nicht geklappt. Im Finale in Schwerin unterlagen sie dem Dresdner SC mit 2:3 (-17, -18, 17, 18, -10).

Schwerin | Rund sechs Monate nach dem letzten Vereins-Pflichtspiel und sogar ein Jahr nach der letzten Partie vor Zuschauern war im VBL-Supercupfinale der Volleyballerinnen am Sonnabend in der Schweriner Palmberg-Arena von Beginn an der Spaß am Spiel auf dem Parkett zu spüren. Bei beiden Mannschaften. Kunststück, denn wenngleich jeweils mit neuen Spielerinnen ge...

