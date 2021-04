Volleyball : SSC vor Verpflichtung von Außenangreiferin Anne Hölzig

Der SSC steht vor der dritten Neuverpflichtung. Anne Hölzig soll aus Straubing kommen. Unterschrieben ist aber noch nichts.

Schwerin | Der SSC Palmberg Schwerin ist offenbar drauf und dran, eine weitere Lücke in seinem Kader zu schließen. Wie mehrere Zeitungen in Bayern übereinstimmend berichten, soll Außenangreiferin Annegret Hölzig von NawaRo Straubing aus dem tiefsten Süden zum nördlichsten Bundesligisten wechseln. Der SSC selbst hat den Wechsel bislang auf Nachfrage noch nicht be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.