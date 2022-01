Volleyball CEV-Cup : SSC will „etwas mitbringen“ vom EC-Hinspiel bei MTV Stuttgart

Mit MTV Stuttgart wartet im Viertelfinale des CEV-Cups ein ganz dicker Brocken auf den SSC. Doch die Schwerinerinnen sehen sich sogar im Hinspiel am Mittwoch in Stuttgart nicht chancenlos.

Stuttgart/Schwerin | Im deutsch-deutschen Duell auf internationaler Bühne bestehen – so lautet die Aufgabe auswärts an diesem Mittwochabend (19 Uhr/im kostenpflichtigen Livestream auf Sport1 extra) und zu Hause am Donnerstag kommender Woche für die Volleyballerinnen des SSC. Und dabei hat die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren. De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.